Andrés Zaldívar por viáticos: "Todo lo que se tenga que corregir se debe hacer"

El presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Andrés Zaldívar, se refirió a la polémica por los viáticos que cobran los parlamentarios por ejercer su labor en el Congreso.

"Los parlamentarios igual que cualquier funcionario público tienen el derecho a tener viático de acuerdo a una norma constitucional, está fijado igual a la remuneraión de un ministro, eso está reglamentado por la ley y la normativa vigente y el monto también está fijado ahí. El Consejo determina cuándo tiene derecho a viático", explicó en Tele13 Radio.

"Si el senador no asiste a sesión o no va a comisiones no debe recibir pagos, eso está reglado. El viático tiene una suma fija que está determinada, creo que es como 75 mil pesos cuando la persona pernocta. Si no, el viático se baja. Cuando concurre a Valparaíso tiene que pernoctar, el parlamentario de Valparaíso no recibe viático", siguió.

El ex senador comentó que "en Valparaíso hay una situación compleja que hay que revisar, hay algunos parlamentarios que son de la zona, pero viven en San Felipe, Los Andes y tienen que trasladarse a Valparaíso. Todo lo que se tenga que corregir, se debe hacer. Lo importante es que haya transparencia y eso tiene todo el derecho la gente a saberlo, cómo se paga y cuánto se paga".

"Hay un tema que hay que revisarlo, el Consejo debería ver si la ley le da funciones para regular sobre estas dudas. Creo que se debiera clarificar si se quiere corregir, habría que modificar la ley", opinó Zaldívar.

A su juicio, "de esta discusión debieran sacarse conclusiones y terminar con esto que termina desprestigiando a la función parlamentaria. No es bueno que las instituciones se desprestigien por hechos donde no haya claridad".