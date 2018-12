Piñera reiteró sus cuestionamientos a los gastos en la FACh: "Tenemos que crear una cultura de mayor austeridad"

El Presidente Sebastián Piñera reiteró sus cuestionamientos a los gastos en los que incurrió la Fuerza Aérea de Chile (FACh) durante su ceremonia de cambio de mando del 5 de noviembre pasado.

En declaraciones al programa "Llego tu hora" de TVN, el Mandatario expresó que "creo que tenemos que hacer o crear una cultura de mayor austeridad".

"No es posible, a mi juicio, que un cambio de mando cueste más que un cambio de mando presidencial (...) me pareció que podría haber sido más simple", agregó.

Piñera afirmó que si bien no tiene la información sobre las cifras comprometidas en este acto, aunque agregó que "le he expresado a los comandantes en jefe cada vez que me he reunido con ellos, de incorporar la política de la austeridad en todo".

Según 24 Horas , el ministro de Defensa, Alberto Espina, ya recibió el informe de la institución donde detalla los costos del acto donde asumió el actual comandante en jefe, el general Arturo Meríno Núñez.