Piñera condenó "con toda la fuerza a los carabineros que se apartan de su deber"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió nuevamente a la crisis en Carabineros tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

El Mandatario sostuvo que la institución "está pasando por un momento muy difícil".

También expresó su gratitud y condenó "con toda la fuerza a los que se apartan de su juramento y no cumplen con su deber, pero no debemos confundir. Los he visto a lo largo y ancho de todo Chile cumpliendo sus funciones".

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, reiteró que el general director, Hermes Soto, "cuenta con la confianza del Presidente y esperamos que la justicia determine las responsabilidades" por la muerte del joven.