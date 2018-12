Oposición por encuesta CEP: "No han llegado los tiempos mejores, sino que son tiempos difíciles"

El Presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, se refirió al bajo respaldo ciudadano que el alcanzó el Presidente Sebastián Piñera en la encuesta CEP dada a conocer hoy.

La medición del Centro de Estudios Públicos detalló que la desaprobación a la gestión del jefe de Estado llegó a un 39%, mientras que la aprobación llegó a un 37%.

Maldonado afirmó al respecto que “la encuesta CEP demuestra que no solo no han llegado los tiempos mejores, sino que son tiempos difícilespara el Gobierno y los chilenos se están dando cuenta de que este no ha sido un buen año", según informa Radio Cooperativa.

En la misma línea, el timonel del PR agregó “que agradezca el Gobierno que esta encuesta no alcanzó a recoger en toda su magnitud los terribles sucesos ocurridos en La Araucanía, ni la mala manera que tuvieron de enfrentar esa situación el Ministerio del Interior y la policía”.

Cabe recordar que la encuesta CEP se realizó entre el 19 de octubre y el 25 de noviembre a 1.402 personas de 140 comunas, en donde se incluyeron hechos como el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el proyecto de Aula Segura, el asilo a Ricardo Palma Salamanca y el homicidio de Camilo Catrillanca, entre otros.