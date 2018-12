Delegación de parlamentarios se había comprometido a apoyar Pacto Migratorio de la ONU

21:04 Ello, pese a que el gobierno dijo hoy que no se sumará y no participará de la cumbre que se realizará en Marruecos.

A pesar de que el gobierno indicó que no apoyará el Pacto para la Migración que impulsa la ONU, un grupo de parlamentarios firmó un apoyo al pacto hoy en Marruecos, informó Emol.

La delegación estuvo conformada por Andrea Parra (Ind. pro PPD), Manuel José Ossandón (RN) y Ximena Órdenes (PPD) y en la declaración apoyada por los parlamentarios se postula que "nosotros, parlamentarios de todo el mundo, reunidos en Rabat, por la invitación del Parlamento del Reino de Marruecos, nos comprometemos a usar nuestro poder para ayudar completamente a la implementación del Pacto Global para la segura, ordenada y Normal Migración".

La diputada Andrea Parra dijo, frente al rechazo del gobierno a apoyar el pacto, que "estuvimos con el embajador, compartimos con él, y de hecho él iba ahora a Marrakech. En ese sentido, subrayó que iba a haber representación en la cumbre. Así que yo no sé si se durmió o alguien no le informó que no iban a asistir al pacto. De hecho cuando nosotros conversamos con él, no sabía nada".

"Creemos firmemente en el mensaje clave del Pacto Global, de que el tiempo de los lugares aislados y de las políticas aislacionistas de migración nacional ha llegado a su fin. Una aproximación holística a la migración requiere estrategias más coordinadas y armonizadas para los objetivos a intervenir. La cooperación internacional es esencial para este fin" sostiene además el documento firmado por los parlamentarios, denominado ""Reunión Parlamentaria con ocasión de la Adopción de un Pacto global para la Segura, Ordenada y Normal Migración".

En el texto además se plantea que "nos comprometemos a trabajar dentro de nuestros parlamentos para diseñar e implementar un 'plan de acción parlamentario sobre migración'".