Ossandón: "Había una tremenda discusión dentro del Gobierno" respecto a apoyar o no el Pacto Migratorio

09:50 "No es que estemos en contra de la migración, pero esto hay que ordenarlo", dijo el senador.

El senador Manuel José Ossandón aseguró que "había una tremenda discusión dentro del Gobierno" respecto a apoyar o no el Pacto Migratorio de la ONU, del que finalmente se restó.

El parlamentario participó en la reunión de la Unión Mundial de Parlamentarios realizada en Marruecos, instancia donde solamente se acordó un informe y que él no firmó nada.

Ossandón sostuvo en radio Universo que habló con el embajador de Chile Alex Geiger, "y claramente había una tremenda discusión dentro del Gobierno para saber qué iban a hacer porque no estaba definido".

Al ser consultado si esta problemática dentro del Ejecutivo estaba hasta "última hora", Ossandón respondió "por supuesto, si a eso fueron a Marrakesch y a eso fuimos nosotros: a escuchar cuáles eran los planteamientos".

Respecto a los dichos de la diputada Andrea Parra, quien afirmó que en Marrakech se firmó un acuerdo pro Pacto, Ossandón comentó que "por lo menos yo no he firmado, y soy testigo que la senadora Ximena (Órdenes, IND Pro PPD) no firmó porque andaba conmigo".

"Lo que hicimos fue acordar un informe, que vamos a entregar al Senado, que tiene un capítulo general y las conclusiones van aparte porque tenemos opiniones distintas".

Se está "dando una noticia como que el Gobierno no quiere a los migrantes y somos discriminadores y no es así", recalcó.

El senador cree que Chile "no necesita amarrarse. No es que estemos en contra de la migración, pero esto hay que ordenarlo (...) Las Naciones Unidas pone criterios en países que tienen realidades distintas".

"Si nosotros tenemos una política ordenada y somos capaces de recibir a los migrantes, maravilloso", opinó.