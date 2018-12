Jorge Burgos e interpelación a Chadwick: “El manejo del ministro del Interior ha sido más bien acertado que desacertado”

Primero dijo que lo ocurrido en el caso Catrillanca le pudo pasar a cualquier, no sólo a “un ministro de un gobierno de derecha”. Luego nombró las “circunstancias ambientales complejas” que han rodeado el caso Catrillanca, para terminar señalando que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha tenido un desempeño más acertado que desacertado en la crisis desatada por la muerte del comunero en Temucuicui. Así entró esta mañana en radio Universo , al debate, el ex ministro de Interior, Jorge Burgos, a horas de que se realice la interpelación a su predecesor, programada para esta tarde en el Congreso.

“Hoy día está a todas luces como una cuestión discutible el haber establecido de manera tan parafernálica la creación de un determinado comando, la propia presencia del Presidente de la República. Hay un dicho bien común que se aplica que ‘otra cosa es con guitarra’. No sé si tú te fijas que quienes están hoy en el gobierno calificaban cualquier hecho que ocurría en la macro zona como un acto terrorista. Si no me equivoco y esto lo digo como ciudadano, la palabra terrorismo ha salido de la calificación de los hechos. ¿Por qué? Porque eso tiene una connotación complicada. Otra cosa es con guitarra. Eso es cierto… pero que le pudo pasar a cualquiera, le pudo pasar a cualquiera”, dijo Burgos.

“El problema más grave que tiene entre manos el Estado y el gobierno es desterrar la instalación o la probable instalación de una cierta cultura de la mentira. No puede volver a ocurrir que la policía más grande de Chile a la hora de buscar culpabilidades inculpe a inocentes, entregándole información falsa a la policía y a los tribunales, abro paréntesis: Operación Huracán. Tampoco puede ocurrir que producto de una operación policial que ocurren, quinientas, miles, al día, termine ocultándose un hecho delictual ocurrido en la operación policial, abro paréntesis: caso Catrillanca. Eso es gravísimo”, remató.

Consultado por la interpelación, respondió que “tengo recuerdo de varias interpelaciones y hay algunas que producían efectos y otras no, eran llenas de adjetivos, ha habido de todo. Se le da un carácter que no corresponde a la realidad”. “Puede ser una buena oportunidad para el interpelado de hacer un buen detalle, pormenorizado de las cosas que se han hecho. Yo creo que hay un punto en que el ministro Chadwick puede sacarle partido en el sentido de decir mire ‘acá la conducta de no tolerar mentiras está’ (…) eso puede ser un punto”, dijo. Luego, apuntando a la diputada Emilia Nuyado, agregó: “Acá la interpelante puede hacer un punto respecto de que ‘cuidado es un tema de seguridad pública, no es un tema de parafernalia pública, es un tema de seriedad’ y preguntarle por qué ayer un grupo de operaciones táctica era necesario y por qué hoy hay que sacarlo y porque lo reemplazan por FF.EE. que (…) son fuerzas de orden público”.

Sobre el costo político para Chadwick, señaló que “la envergadura del costo (político) tiene que ver con cómo se maneja en el tema y yo “sinceramente creo que dentro de la dificultad del tema, lo complejo, el manejo del ministro del Interior ha sido más bien acertado que desacertado. Ahora la interpelación es una nueva prueba sobre eso. El interpelado tiene que contar con mucha calma y voy a decir una cosa que me puede pasar a mí y también le puede pasar a Andrés Chadwick (…) tiene que desterrar la ironía. ¡Que no se le ocurra hacer una cosa irónica! Estoy hablando como el tipo que tiene el síndrome”.