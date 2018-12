Van Rysselberghe aclaró broma de Urrutia y criticó uso del mapudungun en interpelación: “no correspondía”

10:31 “Para quienes no entienden mapudungun se supone que el idioma oficial en Chile es el español, entonces que alguien hable durante cinco minutos mapudungun también se puede considerar una falta de respeto”, dijo la senadora.

“Yo estaba al lado del diputado Urrutia y tengo que decir una cosa a su favor. El no dijo ‘Está hablando inglés’ (…) dijo ‘Le debieran contestar en inglés’. Eso dijo porque te voy a decir una cosa (…) no lo dijo tan en chiste. Porque lo que pasa es que para quienes no entienden mapudungun se supone que el idioma oficial en Chile es el español, entonces que alguien hable durante cinco minutos mapudungun también se puede considerar una falta de respeto para quienes estamos ahí y queremos escuchar y saber lo que está diciendo”, explicó esta mañana en radio Universo la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, a propósito de los dichos del diputado Ignacio Urrutia que ayer fueron duramente cuestionados en el Congreso.

“Si es una interpelación, un acto oficial que contempla la Constitución, tiene que hacerse en el idioma oficial. Ustedes dicen no es que es parte de las tradiciones, sí pero que las tradiciones se hagan en actos tradicionales. Este era un acto oficial, (…) no correspondía porque el idioma oficial es el español, el idioma que entendemos todos”, agregó. “Lo que dijo con ironía, sin duda, el diputado: ‘que le contesten en inglés’. Así la mitad de los que estaban ahí, que probablemente no saben inglés, tampoco van a entender”.

Consultada por su pronóstico ante lo que debe resolver la Corte de París frente a la extradición de Ricardo alma Salamanca, la senadora dijo que está pesimista: “A uno le gustaría que ojalá Francia fallara en derecho Francia debería conceder la extradición, no hay ninguna razón para que Francia dude del Estado de derechos que hay en Chile”.

“En lo personal no tengo muchas esperanzas de que eso suceda por lo del asilo político y por la historia de Francia, sin duda que en todo esto hay un sesgo y los tribunales franceses en el tema de la comandante Emilia no quisieron dar la extradición. Uno mira hacia atrás (y ve que) probablemente los tribunales tienen cierto sesgo también”, señaló.

“He estado en el parlamento francés y en alguna de estas instituciones y la verdad es que están todas capturas por izquierda. Hay un sesgo ideológico detrás y un cierto manto de protección hacia personas como Palma Salamanca”.

Recordó que el ex frentista está condenado en Chile, que se escapó de la cárcel y que fue juzgado en democracia cuando existía estado de derecho, “pero al final del día si no se juzga con hechos objetivos como esos, lo que prima son los sesgos”.