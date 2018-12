DC suspende militancia de Patricio Rojas a la espera del fallo del caso Frei

11:12 El ex ministro del Interior y Defensa es cercano al médico Patricio Silva Garín, imputado y procesado por el homicidio del ex Presidente.

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) suspendió la militancia del ex ministro del Interior y Defensa, Patricio Rojas, por sus presuntos vínculos con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

La decisión fue adoptada el lunes pasado, anticipando a la sentencia que dictará el ministro instructor de la causa, Alejandro Madrid.

El magistrado solicitó 16 diligencias para esclarecer el rol que pudo haber tenido el ex ministro en los hechos. Según La Tercera, la sospecha que recae sobre Rojas es su cercanía con el médico Patricio Silva Garín, imputado y procesado por el crimen.

De acuerdo a la publicación, existen testimonios en los expedientes que señalan que el ex ministro llevó muestras de sangre al laboratorio de la Clínica Santa María, pese a no ser del staff médico, que habrían sido indispensables para determinar qué patógenos afectaban la salud del ex Presidente.

Un segundo hecho que está acreditado en el expediente señala que es Rojas quien llama al doctor Roberto Barahona para que funcionarios fueran a realizar la autopsia, la que no había sido solicitada por la familia Frei y que se mantuvo en secreto hasta el año 2000.

Otro punto es que en abril de 1982, Patricio Rojas participó de una reunión en el hospital clínico de la UC con los doctores Hellman Rosenberg y Silva Garín, cita en la que se habría realizado un análisis detallado de los resultados de la autopsia.