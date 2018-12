Lagos Weber acusó a Piñera de "utilizar la política exterior para fines internos” tras rechazo a Pacto Migratorio

El senador Ricardo Lagos Weber criticó la decisión de Chile de restarse del Pacto Migratorio de la ONU y apuntó al Presidente Sebastián Piñera.

"Esto tiene que ver con política interna y eso es lo grave. Uno discrepa por temas de fondo, no porque por un tema que no me va a ir bien. El tema migratorio es complejo. El tocar ese tema y vincularlo con justicia exterior es inaceptable de parte del Presidente", dijo a ADN Radio.

A su juicio, el Mandatario "es alguien que utiliza la política exterior para fines internos, es lo más parecido a Evo Morales que yo he visto en Chile en los últimos 35 años".

El parlamentario sostuvo que el rechazo al acuerdo "se explica porque el gobierno tiene sólo el 37% de aprobación".

Lagos Weber manifestó que "este gobierno va a sumar puntos por este tema, yo voy a perder puntos, pero no por eso voy a dejar de defender en lo que creo. Siento que el Presidente está aún con el tiempo para hacer un cambio".