Senador Pizarro: "El ex presidente Frei se equivoca"

10:55 El jefe de la bancada de los senadores DC cuestionó el apoyo que brindó el ex Mandatario a la decisión del gobierno de no suscribir el pacto migratorio de Naciones Unidas.

En conversación con Emol TV , el jefe de la bancada de los senadores de la DC y ex timonel de ese partido, Jorge Pizarro, criticó los dichos del ex presidente Eduardo Frei, quien respaldó la decisión del gobierno de no sumarse al pacto migratorio de la ONU.

"Decir o aceptar como válido que se pueda afectar la soberanía de Chile es equivocado, es erróneo. O no leyó el documento marco o se compró los argumentos simplistas que han dado algunos" dijo Pizarro, quien añadió que "el Presidente Frei se equivoca, y se equivoca en los argumentos, porque los argumentos que él entrega no son ciertos".

"Yo no estoy de acuerdo para nada en lo que él planteó" dijo Pizarro, respecto de los dichos de Frei, quien aseguró que suscribir el pacto podría interferir en una migración ordenada y segura.