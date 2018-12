Ex canciller Fernández por no firma de Pacto Migratorio: “Lo estamos viendo como un debilitamiento de la Cancillería"

“Aquí ha habido algo improvisado y eso es muy malo en política exterior (…) La política exterior representa el instrumento que el país tiene para defender sus intereses, sus principios y sus ideas. Sin la política exterior como la que tuvimos no habríamos llegado jamás a ser país asociado a la Comunidad Europea, a ser miembros de la APEC, todos los tratados que tenemos”. Así se refirió esta mañana en Radio Universo el ex Canciller Mariano Fernández a la situación en que queda el Ministerio de RR.EE. tras la decisión del gobierno de no suscribir el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular.

“Este tipo de actitudes debilita mucho la posición de Chile y le hace perder estatura de contraparte en negociaciones (…) algo de prestigio se pierde”, dijo sobre el tema que le preocupa y lo llevaron a suscribir -junto a otros ex cancilleres- una declaración donde cuestionan la decisión del gobierno. “Estamos firmando tres, seis, siete cancilleres, que hemos practicado la política de Estado con rigor. Ud. le puede preguntar a toda la oposición cuando estuvieron Alvear, yo mismo, Figueroa, Insulza, Muñoz, si no tuvieron siempre un acceso, privado o público, para discutir los temas (…) no se hace esto de manera inconsulta e improvisada”.

“Este es un tema de Naciones Unidas y para peor, la vocería la ha llevado el subsecretario de Interior que puede llevar los temas de migraciones pero cuando es una discusión de Naciones Unidas la vocería es de la Cancillería”, agregó.

“Nosotros lo estamos viendo como un debilitamiento de la Cancillería. (…) He estado de embajador de Chile en siete lugares, he sido subsecretario, he sido ministro, por lo tanto le tengo un gran cariño a la Cancillería y al papel que ella tiene. Y por lo tanto nos preocupa, nos inquieta, a todos, tenemos la misma opinión: el debilitamiento de la Cancillería (…) que en este caso a ha sido muy visible”.

Consultado por la figura del canciller Ampuero, Fernández respondió: “No voy a referirme personalmente al Canciller. La Cancillería está dirigida por el canciller, por lo tanto él tiene responsabilidad en esto, de eso no cabe ninguna duda. Lo que sucede es que cuando ud. entrega a otros ministerios la vocería o la responsabilidad de articular el interés de Chile en cuestiones de Naciones Unidas. Por inteligente y capaz el equipo de ese ministerio, no abarca la red de gestión, humana y técnica de que dispone una Cancillería para enfrentar y discutir esos mismos intereses (…) la gestión es de Cancillería y la vocería es la Cancillería”.

“El punto es que ud. está de responsable de un instrumento importante que tiene el país” dijo sobre el rol de la cartera. “Distorsiona entregar la responsabilidad, la gestión, la vocería de los temas que son clásicos de RREE a otros ministerios, por muy simpático que sean los ministros”.

Sobre la postura del ex Presidente Eduardo Frei que ayer respaldó la decisión de La Moneda, Fernández dijo que “en esto puede tener distintas opiniones y el Presidente Frei tiene derecho a opinar lo que opinó y en esto no estamos de acuerdo”.

Por último, reiteró el llamado al gobierno de echar pie atrás en su decisión y sí suscriba el pacto.

Consultado por los argumentos de Ampuero en el sentido de que pese a que el pacto no es vinculante, el temor es que esto después pudiera ser exigido a Chile, “que pueda ser usado en su contra en Cortes Internacionales”, Fernández respondió que: “Eso que dijo el canciller es un error magnífico. Imagínese ud. que la demanda boliviana se basó en los derechos expectaticios. Justamente en esto que el Canciller tiene miedo y ¿qué resultó?. Que la Corte Internacional de La Haya le denegó cualquier derecho, no lo consideró”.