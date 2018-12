Juan Gabriel Valdés respondió al ex Presidente Frei por Pacto Migratorio: "Creo que está equivocado"

08:31 "Él debiera saber lo que significan los problemas serios de la migración", dijo el ex canciller.

Juan Gabriel Valdés, quien fue canciller del gobierno de Eduardo Frei, se refirió al respaldo del ex Mandatario a la decisión de Chile de restarse del Pacto Migratorio de la ONU.

"Respeto mucho al ex Presidente Frei, me sorprenden sus declaraciones y creo que está equivocado. Él debiera saber lo que significan los problemas serios de la migración. Este es un simple mecanismo de buenas prácticas", dijo a Digital FM.

El ex ministro de Relaciones Exteriores se mostró "sorprendido" por la decisión tomada por la administración Piñera.

"Chile ha participado históricamente como un miembro de las Naciones Unidas. El tema de la migración no es un tema de Chile, es un tema que pasa en todo el mundo (…) Naciones Unidas ha hecho un manual de buenas prácticas, para combatir cosas tan graves como la trata de personas", dijo.

"Fue una enorme sorpresa enfrentar un cuadro en el cual el gobierno se reste del acuerdo. No es verdad que el pacto afecte la soberanía del país. Esto no aumenta el derecho de la gente a emigrar. Esto no favorece la inmigración ilegal", agregó.

Sobre la motivación que pudo haber tenido el gobierno para tomar esa decisión, Valdés indicó que "veo falta de participación de la Cancillería" y que esto parece haber sido decidido desde el Ministerio del Interior. "Muestra una debilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores", apuntó.

Por último, aseguró que "la Cancillería se debe cuidar" y que Chile puede ser observado de otra manera tras rechazar este gran acuerdo internacional.