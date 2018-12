Diputados de Chile Vamos le pidieron al canciller que Chile se abstenga en votación de Pacto Migratorio

Los parlamentarios de Chile Vamos, Issa Kort, Marcela Sabat y Francisco Undurraga, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, le pidieron al canciller Roberto Ampuero que Chile se abstenga en la votación sobre el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se realizará en la Asamblea General de la ONU, el próximo 19 de diciembre.

Sabat dijo que lo mejor es mantener esa postura "hasta que el Congreso termine el trámite legislativo del proyecto que trata el mismo tema".

Por su parte, Kort sostuvo que "en lo personal soy partidario de la abstención porque creo que es una forma de decir estoy presente en el debate y no comparto lo que se está votando, pero tampoco lo rechazo porque efectivamente el tema de las migraciones es un tema y Chile y el Presidente lo ha dicho, yo prefiero hablar con los chilenos primero respecto de las migraciones y después hablar con los funcionarios internacionales y por lo tanto se está absteniendo ya en la forma y en el fondo de la votación".

Undurraga expresó que "lo más conveniente para Chile es abstenerse, y no solamente por los países que vayan a votar en contra, a favor o se abstengan, sino también porque en este momento en el Parlamento se está discutiendo una ley de Migración entonces no me cabe ninguna duda de que todos y cada uno de los parlamentarios que están en las comisiones donde se está discutiendo la ley de migración han tomado en consideración también más de algunos de los puntos que están reflejados en este documento de Naciones Unidas".