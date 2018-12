Lagos y la marginación de Chile del Pacto Migratorio: "Es un daño innecesario que se hace al Estado"

22:38 El ex Presidente cuestionó la decisión del gobierno y afirmó que el acuerdo "dice claramente que no es vinculante".

El ex Presidente Ricardo Lagos cuestionó la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de marginarse del Pacto Migratorio de la ONU firmado en Marrakech, acusando "improvisación" a la hora de tomar la decisión.

En una entrevista a Tele13 Radio , el ex Mandatario afirmó que "todo Presidente debe poner primero a su país, pero también debe entender que hay temas que son colectivos, que yo solo no los puedo remediar porque interactúo con otros países".

"Desde que el ser humano existe sobre la Tierra la migración ha sido algo que ejerce permanentemente, sea porque hay mejor comida al otro lado de la cerca, porque llueve más, porque es más caliente, porque es más frío, por lo que fuera", añadió.

Sobre el pacto, Lagos planteó que "es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. En lo que respecta a la soberanía nacional, dice que la propia política migratoria la puede resolver cada país".

"Es un pacto que, como tal, no obliga, no requiere la ratificación de los Congresos. Dice claramente que no es vinculante", afirmó.

Por la postura del Ejecutivo, el ex jefe de Estado señaló que "se trata de un tema multilateral que hay que discutir en Marrakech y Valparaíso".

"El tema es otro, y eso es lo que yo reclamo: la improvisación. ¿Cuándo se aprobó el acuerdo? Porque el acuerdo está aprobado. El 13 de julio de este año. Pasaron dos meses hasta que el Presidente Piñera, sin que nadie se lo pidiera, va a la Asablea de la ONU (...) y dice: 'estamos generando una política migratoria ordenada, en perfecta armonía con la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial para la Migración'", afirmó.

Lagos enfatizó que la determinación del gobierno "le dolió", ya que genera "un daño innecesario que se hace al Estado de Chile".