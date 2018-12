Gobierno y "derechización" de Chile Vamos: "Vemos la diferencia como una virtud, no como una dificultad"

La portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, se refirió en una vocería, a la discusión que se ha dado al interior del oficialismo por una eventual "derechización", discusión que cruzaron las elecciones de la UDI realizadas ayer, la identificación de algunos de los líderes del sector con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y, los dichos de la diputada Camila Flores (RN) quien se declaró "pinochetista".

"La mayor fortaleza que hemos aprendido en Chile Vamos como coalición de Gobierno este año es crecer en diversidad, es establecer y consolidar una cultura del respeto a la diferencia" dijo Pérez.

La ministra vocera además planteó que "nos unen cuatro principios fundamentales, justicia, solidaridad, libertad y desarrollo integral, que finalmente esos valores existen en nuestro programa de gobierno, establecer la lealtad entre nosotros".

"Vemos la diferencia como una virtud, no como una dificultad" dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, quien al ser consultada sobre si al Ejecutivo le incomodaba que se abordara la figura de Augusto Pinochet, aseguró que "cuando uno cree en la diversidad, cuando uno cree en el respeto a la diferencia como lo cree nuestro Gobierno y lo cree nuestra coalición, no puede existir incomodidad, menos cuando día a día uno ejercita la democracia en forma real".

Sobre ese mismo tema, Pérez añadió que "no existe nadie que no condene las violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) y lo que nos une es justamente mirar ese futuro con unidad, con responsabilidad, con liderazgos al servicio de Chile, porque entendemos que servir a nuestro país es un honor no es un empleo".