Allamand: "En el actual escenario es difícil imaginar la permanencia de Soto al frente Carabineros"

El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, se refirió a la crisis en Carabineros, agudizada por los nuevos videos sobre el operativo en Ercilla en que murió el comunero Camilo Catrillanca.

"Me parece muy mal que transcurrido más de un mes del crimen todavía sigan apareciendo antecedentes que no se conocen. Da la impresión que ha existido toda una estrategia de encubrimiento por parte de algunos ex miembros de la institución, y esto pone en un mal pie al general director", dijo a radio Agricultura.

"En el actual escenario es difícil imaginar la permanencia del general Soto al frente de Carabineros", agregó.

El parlamentario sostuvo que "las mismas declaraciones reflejan una falta de liderazgo interno y de autoridad. Un jefe no puede verse sorprendido con hechos que debieron ser conocidos por la autoridad".

Sobre una eventual salida del jefe de la policía uniformada, Allamand comentó que "la decisión definitiva le corresponde el gobierno, parece inexpicable que no exista una versión de los hechos, la verdad va a surgiendo casi por goteo y eso no es posible".

A su juicio "deben existir personas capaces de reemplazarlos, siempre hay alternativas para los altos mandos, el problema está en tratar adecuadamente la situación".

El senador además respaldó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmando que "ha actuado de manera oportuna y él, en cierta parte, ha sido víctima de esta situación que ha ocurrido. La interpelación despejó el problema. Ha actuado en forma oportuna y correcta".