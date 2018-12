Presidente de RN sobre apoyo de diputados a Kast: "No es algo contra José Antonio, es un poco de coherencia y disciplina interna"

15:45 Mario Desbordes afirmó que "no es adecuado" sumarse a una candidatura que no sea del partido.

El presidente de RN, Mario Desbordes, ante los dichos del diputado Cristóbal Urruticoechea, quien aseguró que "estaba trabajando" para que José Antonio Kast fuera Presidente de la República, señaló que "si estuvieran apoyando una carrera presidencial de la UDI o de Evópoli es lo mismo, no es algo contra José Antonio (Kast), es un poco de coherencia y un mínimo disciplina interna".

Cabe destacar que las palabras Urruticoechea se insertan en un contexto en el que se han dado una serie de acercamientos por parte de otros diputados al ex candidato presidencial y ex militante de la UDI.

Desbordes explicó que no tiene problemas con que sus militantes se junten con Kast, pero dijo "lo que sí no es adecuado es apoyar una carrera presidencial que no es parte de nuestro partido", y agregó que "Nosotros vamos a definir quién es el presidenciable de RN y, en ese caso, todos los que estamos en esta casa tenemos que apoyarlo".

El timonel de RN además señaló que "No hablaría de una crisis en Renovación Nacional, hay algunos parlamentarios que tienen afinidad con José Antonio Kast, hasta ahora uno ha señalado que lo apoya en la carrera presidencial", y agregó que "Nosotros esperamos que los militantes, los dirigentes y todos los que estamos en Renovación Nacional, apoyemos a un solo candidato, que es el que RN va a definir. En ese sentido es bueno aclarar que no estamos ahora en carrera presidencial, hay que esperar dos años todavía".

En particular sobre las palabras del diputado Urruticoechea indicó que "no hay un conflicto, no hay una división, son puntos de vista que yo respeto. Vamos a conversar con el diputado que es mi amigo por lo demás, que ha manifestado esto hoy día, vamos a hablar con él".