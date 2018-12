Intendenta Rubilar y debate por José Antonio Kast: “Nos ayudó a ganar en segunda vuelta”

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, entró esta maña al debate por el rol del ex candidato presidencial José Antonio Kast en la derecha y a su temprana irrupción en la carrera presidencial de la mano del apoyo que recibió de diputados RN.

En entrevista con Radio Universo reconoció el trabajo de Kast en la campaña y criticó la forma en que se ha planteado el debate. “El Presidente de RN Mario Desbordes pone los paños fríos justos” dijo primero, luego agregó que no corresponde “sin cumplir ni siquiera un año (que) ya se quiere instalar una campaña presidencial (…) Es apresurado y no contribuye”.

Rubilar advirtió que “para poder ganar cualquier segundo gobierno con el que sea, con el que finalmente termine siendo si ese es el objetivo de la discusión, nos tiene que ir bien en este gobierno. Pensar que podemos tener un segundo gobierno si a este gobierno le va mal es ridículo. Entonces yo llamaría a los parlamentarios, a todos los dirigentes (…) a trabajar con mucha fuerza para poder cumplir las expectativas de este gobierno y de ahí conversamos en dos años más”.

Consultada por la figura de JAK, respondió que: “Le tengo mucho cariño a JAK. Discrepo de las ideas de JAK, pero me llevo muy bien con él y lo respeto. Y creo que uno tiene que aprender a entregar argumentos para tener esas diferencias”. Agregó que RN debe preguntarse “por qué esos parlamentarios se sienten representados por JAK y no por un presidenciable de RN”, en alusión a los apoyos que ha recibido de parlamentarios RN.

Rubilar fue clara en relación al ex candidato: “Yo le agradezco a José Antonio todo lo que ayudó en la segunda vuelta para que el Presidente Piñera ganara. Eso es algo innegable. El ayudó”. “Entiendo que pueda plantearse que nosotros no compartimos, y ahí me sumo, muchas de las ideas de JAK, pero él nos ayudó a ganar en segunda vuelta y eso es realidad”.

“Y muchos de los que apoyan a JAK fueron los que votaron por el Presidente Piñera también y eso es innegable. Y la suma de todos nosotros pensando diferente fue lo que nos permitió llegar al gobierno con la diferencia que llegamos”, sostuvo.

“Eso no se puede negar, no se puede desconocer, no está bien. Uno puede reconocerlo y uno tiene que valorarlo en el entendido que puede plantear las diferencias”. “Si JAK entra a una primaria del sector está perfecto, le hace bien, nos suma, y veremos cuál es la sensibilidad dentro de este conglomerado (…) cuál es la postura mayoritaria del sector”.

“Pero -insistió- es un debate inoficioso” que no debe adelantarse.

Al comentar la muerte del ex intendente, ex ministro de Salud y ex director del ISP, Alex Figueroa, Rubilar reconoció su rol en el ingreso del primer medicamento a base de marihuana en Chile. “El abre la puerta para tener primero a Sativex como el primer medicamento patentado, pero después tuvo una relación con la Fundación Daya, con las agrupaciones pro cannabis medicinal entendiendo las dificultades, el diálogo con el parlamento, siempre fue muy abierto, muy visionario. Corresponde que se le recuerde con esa posibilidad. Los que estuvimos en el parlamento y dimos este debate, sabemos que él fue un artífice muy relevante para esto”.

Consultada si sigue teniendo la misma opinión a favor de la marihuana medicinal que tenía en el Congreso, Rubilar dijo que “es bien difícil ahora, en una postura bien diferente a la que (tenía) como parlamentaria. “Hoy soy la vocera del Presidente entonces cualquier palabra que uno pueda dar puede ser interpretada como que el Presidente tiene una postura diferente”.

Agregó que “la (postura) del gobierno es bien clara, la lleva el ministro Santelices y es a él a quien le corresponde voceriar (sic) ese tema, pero no puedo cambiar mi opinión por tener un cargo diferente. Mi opinión es la misma que tuve durante el parlamento, no obstante que entiendo que a quien le corresponde llevar las políticas públicas en materia sanitaria es al Presidente y al ministro de Salud. Pero yo tengo una opinión que se mantiene el tiempo y que veremos cómo se va dando en el debate en el Parlamento”.

Se le preguntó entonces si está de acuerdo con el autocultivo con fines medicinales, respondió: “Así es, tal cual”.