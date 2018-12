Presidente dijo que "los que reivindican un gobierno no democrático no caben en Chile Vamos"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a un posible resurgimiento del "Pinochetismo" y al proyecto de ley que busca tipificar la incitación al odio y sancionar el negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar.

En entrevista con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", el Mandatario sostuvo que "en Chile hubo un porcentaje de personas que apoyaron el gobierno militar. Apoyarlo no es pecado ni es delito", sin embargo, manifestó que "hay algunos límites".

"Chile Vamos tiene una declaración de principios y ahí es muy claro. Compromiso absoluto con la defensa de los derechos humanos. El que no cree en la democracia o no cree en el respeto irrestricto a los derechos humanos no tiene espacio en Chile Vamos", sostuvo.

"Los que están reivindicando el atropello de los derechos humanos o un gobierno no democrático, no caben dentro de Chile Vamos. Los que fueron pinochetistas en su tiempo y otros fueron allendistas, todo el mundo tiene derecho a corregir los errores", enfatizó.

Respecto a la indicación que pretende castigar el negacionismo de los DD.HH., el jefe de Estado dijo estar en contra ya que pondría en peligro la libertad de expresión.

"¿Cómo se va a castigar el pensamiento? Meter presa a una persona porque tienen una opinión distinta... Porque cree que las cosas fueron distintas... ¿Y qué pasa si el día de mañana una mayoría dice que es negacionismo estar a favor de Carrera y no de O'Higgins?"., opinó.

A su juicio, "el pensamiento tiene que ser libre como los pájaros y la libertad de expresión es un valor fundamental. Porque el día de mañana, so pretexto del negacionismo, yo puedo meter preso a todo el mundo".