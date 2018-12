Gonzalo de la Carrera y noticia falsa de Camila Vallejo: “No tengo por qué suponer que es fraudulento el medio”

16:20 El conductor de radio Agricultura dijo que no hubo “mala fe” en su publicación de una “fake news” sobre la parlamentaria y sostuvo que “tuve dudas pero no las suficientes como para desconfiar de un medio que estaba haciendo una noticia”.

En conversación con La Tercera, el conductor de radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera, se refirió a la noticia falsa sobre la diputada Camila Vallejo, que publicó en su cuenta de Twitter.

En la noticia se indicaba que la parlamentaria apoyaba la pedofilia. “Todos caemos en noticias que son fake news” dijo De la Carrera, quien añadió que la situación no fue realizada de “mala fe”.

“Es un medio que tiene una página web conocida, al que accedes por Google, que tiene una cuenta de Twitter, un Facebook, porque además, la nota está firmada por un periodista, usa entrecomillas y hay una frase que Camila Vallejo habría dicho que es ‘la pedofilia es un derecho a recuperar’. Cuando hay una frase entrecomillas es porque hay una cita textual, no es porque alguien habló en off” dijo el conductor.

Respecto de si dudo de la veracidad de la noticia, De La Carrera sostuvo que “Tte la duda al poner que ‘debe aclarar’, en mis tres tuits. Tanto tuve dudas que cuando empecé a recibir críticas, borre mis tuits. Primero, porque no quise que se siguiera difundiendo algo que eventualmente podía no ser verdadero. Tanto es así, que inmediatamente la invité a que pudiese tener una tribuna para responder y aclarar. Invitación que ella desconoce. Tuve dudas pero no las suficientes como para desconfiar de un medio que estaba haciendo una noticia”.

“No tengo por qué suponer que es fraudulento el medio, no tengo los conocimientos suficientes, ni estudié periodismo de investigación como para saber si ese medio es real, es la primera vez que me encontraba con él” planteó De La Carrera.