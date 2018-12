Ossandón por Kast: "Es una figura que no existe y que no es competitiva"

El senador Manuel José Ossandón se refirió al líder del movimiento Acción Republicana José Antonio Kast, quien anunció su candidatura presidencial para el 2021, recibiendo el apoyo de un grupo de diputados de Renovación Nacional.

"Tiene un equipo tremendo, tiene gente que le pone mucha plata, está jugando y tiene una estrategia comunicacional, hablar de eso hoy es absurdo, no ha ganado ninguna elección, está jugando fuera de foco, hablar de Kast es perder el tiempo", dijo a radio Universo.

"Me parece una falta de respeto hablar de Kast, lo encuentro una lata. Corriendo solo siempre va a ganar, cuando salgan los competidores le van a doblar la cabeza. No es competitivo en una presidencia. Es una figura que no existe y que no es competitiva", enfatizó.

A su juicio, Kast "está un poco mesiánico".