Ex presidenta Bachelet visitó su fundación y se reunió con ex colaboradores

La ex presidenta Michelle Bachelet llegó este jueves hasta las dependencias de la fundación Horizonte Ciudadano, la que conformó tras su salida del gobierno y donde se encontraba hasta que fue designada como Alta Comisionada de la ONU para las Naciones Unidas.

Bachelet se encuentra de visita en el país, con ocasión de las fiestas de fin de año, ocasión que aprovechó para la visita a su fundación.

Entre los ex colaboradores de su gobierno presentes en la cita estuvieron la ex titular de Salud, Helia Molina, la ex subsecretaria de Educación y presidenta de Horizonte Ciudadano, Valentina Quiroga, el ex director de contenidos, Pedro Güell, la ex jefa de prensa, Haydee Rojas y, su ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte.