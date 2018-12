Ministro Segpres y sanción al negacionismo: “La pregunta es si le queremos poner una sanción penal a la libertad de expresión”

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en entrevista con radio Cooperativa, se refirió al proyecto que busca sancionar el negacionismo y, a la posición del gobierno de oponerse a castigar penalmente a quienes justifiquen o defiendan las violaciones a los DD.HH.

“Somos cuidadosos de la libertad de expresión, hay que cuidarla al máximo, establecer sanciones penales a opiniones es complejo y puede significar un deterioro en el debate democrático” dijo Blumel.

El titular de la Segpres añadió que “somos partidarios de establecer sanciones a quienes inciten el odio, pero establecer sanciones penales a la libertad de expresión, es algo complejo”.

“Estoy de acuerdo con que hay frases que son inaceptables pero para eso es la política y la sanción social. La pregunta es si le queremos poner una sanción penal a la libertad de expresión” agregó.

En otra materia Blumel se refirió a la situación económica y consultado, sobre si existe la percepción de que la economía no ha mejorado, dijo que “la economía está mejor (…) los salarios nominales están creciendo, la gente no entiende las cifran y viven en lo que ven en su entorno. Ha influido esta guerra comercial, el cierre de empresas emblemáticas también afectó, (…) la oposición hace su trabajo también, pero creo que no hay que quedarse en la autocomplaciencia, tenemos una agenda económica cuyo proyecto es la modernización tributaria”.

En el balance del primer año de gestión del gobierno de Piñera y la relación con la oposición, Blumel dijo que “el balance del Congreso raya para la suma es positivo, hemos logrado cerrar el año con un balance razonable, es mejor de lo que partió, al principio había una posición más cerrada”.