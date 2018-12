Vocera de gobierno: "Los ciudadanos no aceptan y no merecen que sus autoridades no seamos capaces de dialogar"

En un texto de balance de 2018, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez llamó al diálogo y dijo que los chilenos rechazan "la pequeñez y el cálculo político".

"Los ciudadanos no aceptan y no merecen que sus autoridades no seamos capaces de dialogar; de alcanzar acuerdos, y de definir las políticas públicas y las reformas sociales que mejoren su calidad de vida" dijo la portavoz de La Moneda.

Pérez, en el escrito, aludió al triunfo chileno en La Haya ante la demanda boliviana y añadió que "unidos Chile es más y mejor; con unidad todos los sectores políticos, el Gobierno y la oposición, podemos construir juntos un país más justo, inclusivo, solidario, integral y sustentable".

En su balance, la ministra vocera destacó como hitos del año la clasificación de la Roja femenina al mundial de Francia y la obtención del premio Oscar por parte de la película "Una mujer fantástica", protagonizada por la actriz Daniela Vega.

"Esos triunfos fueron protagonizados por chilenos. De eso y más somos capaces los chilenos, cuando actuamos con unidad y ponemos prioridad en los intereses de Chile".

La vocera además destacó la labor del gobierno en materias económicas y dijo que "nuevamente pusimos a Chile en marcha: recuperamos el ritmo de crecimiento económico, la productividad y la inversión; con unidad, esfuerzo y el apoyo de todos creamos 125 mil nuevas empresas y vamos a generar 140 mil empleos de calidad".