Boric sobre polémica polera con imagen de Jaime Guzmán: "Condeno sin matices su asesinato"

Una polémica en redes sociales se desató después de que José Antonio Kast emplazara vía twitter al diputado Gabriel Boric quien posó en una entrevista el 2017 con una camiseta en la que aparece Jaime Guzmán con un impacto de bala en la frente.

En ese tweet Kast escribió “un café con el asesino, una polera con la imagen de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza. Esa es la izquierda radical que quiere gobernar Chile. Tenemos que trabajar mucho para evitarlo”.

Ante esta situación Boric replicó señalando que: "Está circulando en redes pantallazo de entrevista dl 2017 dde el conductor me regala una polera de Jaime Guzmán. Fue total% sorpresa y producto de ello mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado. Como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato"