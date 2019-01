Andrés Chadwick: "No he pensado en renunciar"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió desde el Congreso, donde se encuentra con motivo de la ley de modernización de Carabineros, a las solicitudes de renuncia que se le han realizado desde la oposición.

Las peticiones para su dimisión comenzaron luego de que el ex jefe de zona de La Araucanía, general (R) Mauro Victorino, declaró ante la Fiscalía, que desde el primer llamado informó al secretario de Estado, que tanto el comunero mapuche Camilo Catrillanca, como el menor de edad que lo acompañaba, iban desarmados.

Chadwick, también en su testimonio ante el Ministerio Público, dijo que probablemente fue como dice Victoriano, pero que en ese momento la comunicación tenía interferencia, lo que le impidió entender el mensaje.

El ministro ha señalado, sin embargo, que nunca tuvo información de que Catrillanca haya estado armado y hoy desde el Congreso dijo que "jamás hemos avalado las versiones de Carabineros en relación a la muerte de Camilo Catrillanca. Jamás hemos señalado que Camilo Catrillanca, o su acompañante, hayan llevado armas de fuego".

"Desde el primer momento recurrimos al Ministerio Público y la Fiscalía, solicitamos con toda la información que disponíamos que se establecería un fiscal preferente de dedicación exclusiva y, a partir de ese momento, hemos colaborado como querellantes, con todos los antecedentes, para que se pueda encontrar la verdad, se clarifiquen los hechos y se establezcan las sanciones a los responsables" dijo Chadwick.

El ministro dijo que los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una acusación constitucional, en los términos en que la Constitución lo indica y aseguró que "he cumplido y he hecho respetar la ley y la Constitución".

El titular de Interior dijo además que "no he pensado en renunciar" e informó que el presidente Sebastián Piñera suspendió su gira por el sur y regresará a Santiago, pero que "no se me ha señalado" algún cambio de gabinete.

"La decisión de si me mantengo o no como ministro, es del Presidente de la República" dijo Chadwick.

Respecto del retorno del Mandatario, Chadwick dijo que "viene por su preocupación por este clima de polarización, de encrispamiento".

"El ministro del Interior actúa con responsabilidad; esperé el documento que exigí y que me fue enviado por el alto mando de Carabineros, es el que da cuenta de los hechos que pusimos en manos de la Fiscalia y, se demostró de que era un encubrimiento".