Marcelo Díaz: "La acusación constitucional está muerta"

10:46 El diputado socialista se refirió a la ofensiva contra el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de que la DC dudara de apoyar o no la acusación constitucional.

El diputado socialista y ex vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a la eventual acusación constituicional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el marco de caso Catrillanca.

"Lo que dijimos es que ibamos a evaluar, mi posición es que si no hay una decisión de la DC de sumarse como protagonista de la acusación, es mejor no presentarla" dijo Díaz.

Además agregó "creo que la acusación constitucional está muerta, creo que el Presidente no va a remover al ministro. La oposición tiene dos opciones, una boicotear al ministro, eso sería un error. Creo que la oposición no solo no tenemos que ser un obstáculo, también tenemos que aportar a la discusión".

Por otro lado, el diputado Marcelo Díaz también criticó el manejo del gobierno en el caso "acá hubo una reacción instictiva, errada, de avalar la oposición de Carabineros. Haber avalado una tesis sin los medios de prueba ya bastaba".