Vocera de Gobierno y visita de Chadwick a La Araucanía: “Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, se refirió al respaldo que el presidente Sebastián Piñera entregó al ministro Andrés Chadwick, luego de que la oposición apuntó contra el secretario de Estado, por sus declaraciones ante la Fiscalía en el marco del caso Catrillanca.

“El Presidente fue claro y categórico no sólo en el respaldo al ministro del Interior y jefe de gabiente, si no que también a la valoración, el compromiso, no sólo del trabajo que ha realizado durante estos meses el ministro del Interior, si no que particularmente a cómo ha liderado la búsqueda de la verdad y la justicia en el lamentable homicidio de Camilo Catrillanca” dijo la portavoz de La Moneda.

Pérez añadió, con ocasión de la vista de Chadwick a La Araucanía durante este jueves que “como gobierno, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, por el cual nos mandataron los chilenos en un segundo gobierno del presidente Piñera”.

“Convidamos a la oposición a sumarse, a trabajar en conjunto por las prioridades y las demandas de nuestro país y dejar atrás la pequeñez política”.