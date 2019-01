Ex Ministra de Educación por propuesta de selección del Gobierno: “La educación no es una fábrica de escobillas de dientes”

09:27 Adriana Delpiano, ex jefa de cartera del Gobierno de Michelle Bachelet insistió en que “todas las leyes pueden ser mejorables, pero una vez que se hayan demostrado sus déficits".

“Esto está funcionando bien, todas las leyes pueden ser mejorables, pero una vez que se hayan demostrado sus déficits. La frase del Presidente que se repone la relación de la familia con el colegio de hacer entrevistas, le digo que eso está en la ley actual (…) Se pone como una gran novedad y eso existe hoy. Lo que no se permite es que el colegio es el que llame a los padres”, fue parte del análisis que realizó la ex ministra de Michelle Bachelet, Adriana del Piano, en Radio Universo sobre las modificaciones que busca realizar el Gobierno a la llamada Ley de Inclusión.

Fue esta semana cuando el Presidente Sebastián Piñera, firmó el proyecto que según indicó tiene el objetivo de mejorar el sistema educativo y fue ingresado bajo el nombre de Ley de Admisión Justa.

En este sentido, según Del Piano, “se está instalando que de alguna manera la selección es por mérito. Quiero ser enfática que los méritos están repartidos en todos los niños, pero ese niño puede quedar fuera por una prueba de selección”, dijo.

Con ello, insistió en que “toda la lógica del proyecto era de una educación de calidad para todos. Si la familia quiere aportar, falta que el centro de padres pueda hacer cuota voluntaria, no puede ser que no doy los mismos recursos a los dos colegios y se les pida a los padres. Hoy nadie puede lucrar y tener el colegio como el gran negocio de su vida (…) la educación no es una fábrica de escobillas de dientes”, concluyó.