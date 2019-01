Cadem: Beatriz Sánchez es la favorita para elección presidencial de 2021

La periodista Beatriz Sánchez es alzó como la primera preferencia en el tópico de las menciones espontáneas en la pregunta por "quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile" con un 11%.

En segundo lugar quedó el exdiputado José Antonio Kast con un 7%, prácticamente junto a la expresidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín con un 6%.

Más abajo aparecen nombres como el del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (3%) el senador Manuel José Ossandón (2%) y el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (1%).

En el caso de la pregunta "quién cree que será el próximo presidente", nuevamente Sánchez lidera las preferencias con un 17%. Pero en este caso Joaquín Lavín sube al segundo lugar con un 16%. En tercer puesto se encuentra Michelle Bachelet con un 12% y en el cuarto José Antonio Kast con un 10%.

Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos de Cadem, señaló en el contexto de estos datos al medio La Tercera que "este es el año que tienen los candidatos para comenzar a posicionarse. No significa que la carrera presidencial haya empezado, pero quienes no empiecen a mostrarse, posiblemente no van a llegar al punto de partida".