Comisión investigadora por Camilo Catrillanca decidió oficiar a la ex presidenta Bachelet e invitar al general (R) Hermes Soto

El diputado Miguel Mellado (RN), dio a conocer en conversación con 24 Horas de TVN, que la comisión investigadora por la muerte de Camilo Catrillanca, que sesionó por primera vez este lunes, resolvió oficiar a la ex presidenta Michelle Bachelet.

Ello, debido a que fue durante la administración de la actual alta comisionada de DD.HH. de la ONU, que se definió como zona de seguridad el sector de Pailahueque.

Mellado dijo que los parlamentarios "pidieron saber cuál era el contexto de todo esto, y esto parte de la creación de la zona de seguridad de Pailahueque".

"Tenemos que preguntarle qué pasó en su cabeza y por qué firmó esos oficios" dijo Mellado.

De acuerdo con información de La Tercera , el listado de los invitados de que pretende la comisión, incluye a familiares de Marcelo Catrillanca y del menor que lo acompañaba, ex funcionarios de Carabineros, entre ellos el ex general director de la institución, Hermes Soto, el ex general de orden y seguridad, Christian Franzani y el ex jefe de la zona Araucanía, Mauro Victoriano.

La lista también incluye autoridades y ex autoridades políticas como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla y ex autoridades de dicha repartición, como Jorge Burgos y Mario Fernández y el ex subsecretario, Mahmud Aleuy, entre otros.