Heraldo Muñoz condenó dichos de Marisela Santibáñez sobre Jaime Guzmán: "Me parece impresentable"

09:03 El timonel del PPD reprobó las declaraciones de la parlamentaria sobre el fundador de la UDI, a quien se refirió en defensa de Gabriel Boric, luego del polémico episodio de la polera con la que posó el ex dirigente estudiantil.

El presidente del PPD y ex canciller, Heraldo Muñoz, condenó en conversación con radio Cooperativa , las declaraciones de la diputada Marisela Santibáñez , respecto del asesinado senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

La parlamentaria, dijo en defensa de Gabriel Boric, que "no me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo 'Bien muerto el perro', y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!".

En la conversación radial, Muñoz dijo que la reacción de la diputada es "absolutamente reprobable, me parece impresentable. Incluso algunas autoridades políticas, han sacado una declaración de compromiso democrático".

"Son fundamentos que hay que preservar cuando avanzan los populismos y erradicar la violencia en la política en los discursos. Estoy en total desacuerdo con esas declaraciones. Se tiene que hacer cargo de sus dichos" indicó.

En otra materia, Muñoz también abordó la cita entre las directivas de "Convergencia Democrática" con la DC y expresó que "nos une un pasado significativo donde Chile ha tenido las décadas más brillantes, de avance, de integración, pero quedaron temas pendientes. Hay desafíos de la nueva era, queda mucho por hacer, pero hay una base de trayectoria, de lucha de la democracia que es compartida".

Sobre la situación en Venezuela, Muñoz dijo que "creo que quienes nos consideramos progresistas tenemos que ser consistentes en nuestros puntos de vista y condenar las violaciones a los DD.HH.".