Tomás Hirsch y pacto de gobernabilidad: "Ha quedado claro que no hay una mayoría opositora"

09:43 "Tengo confianza que se puedan tener diálogos y conversaciones" declaró el diputado humanista, luego de que el Frente Amplio anunció el fin del pacto de gobernabilidad y, dijo que no votará por el DC Gabriel Silber, para la presidencia de la Camara Baja.

Este jueves, el Frente Amplio anunciará que no votaría por el DC Gabriel Silber para la presidencia de la Cámara Baja y que, conversarán con sus partidos, respecto del acuerdo de gobernabilidad sostenido con los partidos que representaban la ex Nueva Mayoría, ello a raíz de las votaciones de parlamentarios de la Falange a favor de proyectos emblemáticos del gobierno.

El diputado Humanista, Tomás Hirsch,se refirió al tema en radio Agricultura y, señaló que "tuvimos un acuerdo para tener la presidencia de las comisiones. Si bien ese fue un acuerdo administrativo, también tenía un sentido político".

"Con el paso de los meses ha quedado claro que no hay una mayoría opositora y eso es importante asumirlo. Hemos visto que algunos partidos no han votado en base a la oposición. La DC y el PR se alinea con el gobierno" explicó Hirsch.

El parlamentario también abordó el escenario en caso de no votar Gabriel Silber, y las discrepancias con el gobierno y sus proyectos, los que han sido apoyados por parlamentarios DC y del PR. El ex candidato presidencial, no cierra que se pueda reactivar el acuerdo.

"Tiene que hacer una actuación conjunta (...)es grave porque el gobierno va aprobando los proyectos a su pinta. Esa es la situación y es bueno que la DC lo asuma. Da la impresión que ellos están en esa posición, tampoco le vamos a cerrar el camino para que haga un acuerdo con la derecha".

Hirsh sin embargo dijo que "tengo confianza que se puedan tener diálogos y conversaciones. Con el PR está más difícil. No me quiero adelantar más sobre el 11 de marzo, pero así está la oposición".