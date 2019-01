Girardi: “Ningún ministro podrá resolver el problema de las listas de espera"

El senador Guido Girardi (PPD) afirmó que ningún ministro de Salud solucionará el problemas de las listas de espera, luego de los datos entregados por el titular de la cartera, Emilio Santelices.

El secretario de Estado informó este sábado que a la fecha se ha alcanzado un 57,8% del total de intervenciones no GES, lo que implica qu se ha operado a unos 47 mil pacientes.

Giradi señaló al respecto que “ni este ni ningún ministro o ministra van a poder resolver el problema de las listas de espera, eso es una mentira, es falso", señaló.

En la misma línea, el senador agregó que “no se están destinando los recursos suficientes ni en este gobierno ni en gobiernos pasados".

Sobre este punto, el parlamentario detalló que “si no fortalecemos la atención primaria, porque hoy día está totalmente debilitada y no la fortalecemos teniendo especialistas en consultorios, pediatras, internistas, ginecólogos, siquiatras, oftalmólogos, otorrinos y no hay ninguna posibilidad de resolver las listas de espera", según consigna Cooperativa.

Cabe recordar que Santelices informó que el compromiso asociado al plan es de resolver al 31 de marzo del 2019 la totalidad de estas cirugías en espera previo al 1 de enero de 2017.

El titular de Salud añadió que “hoy estamos cumpliendo el compromiso que hicimos con toda la ciudadanía al asumir el gobierno. Las listas de espera que recibimos de cirugía No Ges, con tiempos superiores a los 5 o 6 años, comenzamos a visualizar que quedarán en el pasado. Nuestro compromiso es que al 31 de marzo de este año, no tengamos enfermos con más de 2 años esperando y eso significa que este periodo tenemos que resolver más de 81 mil cirugías no Ges y esa es la tarea en la que estamos empeñados”.