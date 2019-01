Ministra Cubillos y Admisión Justa: "Ojalá el Congreso sea un lugar de debate y no se escuche sólo a expertos, sino también a familias"

11:21 "El 40% no queda en el colegio que quiere, es fácil decir que queda en alguna preferencia" explicó la ministra de Educación.

En medio de la polémica por las críticas que ha recibido el proyecto Admisión Justa por parte de la oposición, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, explicó en radio ADN, que el desafío de esta iniciativa es que "nadie quede atrás" con el sistema que actualmente esta funcionando (Ley de Inclusión) la cual fue impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet.

"La gran tarea pendiente es la educación pública. (...) El desafío es que nadie se quede atrás y que haya valores como el mérito y que se reconozcan. Creer que los colegios no aportan nada es una falta de respeto a los directores y a los profesores. Decir que los colegios no aportan es una falta de respeto. (...) Ojalá que el Congreso sea un lugar de debate y no se escuche solo a expertos, sino que también a familias afectadas" indicó la ministra.

"El desafío es que nadie se quede atrás. No todas las familias quieren llevar a sus hijos a un sistema de alta excelencia" agregó Cubillos.

En está misma línea Marcela Cubillos también habló sobre el método de selección que hoy funciona y sobre el reconocimiento del mérito por parte de las instituciones.

"El 40% no queda en el colegio que quiere, es fácil decir que queda en alguna preferencia. Lo que nos dicen a nosotros, para muchos es muy difícil decir que no quedaron por un algoritmo. La gente quiere que el mérito sea reconocido cuando se postula a enseñanza media".

La representante de Educación siguió criticando el actual sistema de selección e indicó que "es un sistema ciego: ciego a los padres y al proyecto educativo y eso lo queremos corregir".

Por último, la ministra de cartera también criticó duramente a la oposición por su iniciativa conocida como "Ley Machuca" que busca asegurar un 30% de los cupos en los procesos de admisión para niños de familias vulnerables en colegios privados.

"La izquierda, tras años combatiendo atributos como lucro, copago y selección, hoy plantean que la solución para grupos vulnerables sería llevarlos a colegios con esos atributos" exclamó Cubillos.