Maite Orsini dijo "no estar convencida" de la participación de Palma Salamanca en el crimen de Jaime Guzmán

La diputada de RD se refirió al caso del ex frentista que se encuentra prófugo. Señaló que pese a no conocer todos los antecedentes, Palma Salamanca afirma que fue condenado sólo en mérito de su confesión, la que dice, fue obtenida bajo tortura.

En conversación con radio Duna, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, dijo dudar de que el ex frentista, Ricardo Palma Salamanca, tenga participación en el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Palma Salamanca, se encuentra condenado por la justicia chilena como autor material del crimen y se encuentra prófugo de la justicia desde fue uno de los protagonistas de la fuga de la Cárcel de Alta Seguridad en

Mientras se desarrolla un proceso de extradición en su contra, Palma Salamanca recibió el estatus de refugiado político por parte de Francia. Orsini, junto con el también diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, se reunieron con el ex frentista, en septiembre, en la capital francesa.

En la charla radial, Orsini planteó que "Yo no estoy convencida (…) No lo sé. Él dice que no. La verdad. Él dice que había una persecución política de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que fue inculpado por el sólo mérito de su confesión y su confesión fue bajo tortura".

La parlamentaria dijo además que "Él manifiesta, yo no tengo todos los antecedentes del caso porque no son de público conocimiento, que él fue condenado por el sólo mérito de su confesión y su confesión fue obtenida bajo tortura. Eso, hoy en día, bajo los estándares internacionales y en el proceso penal que tenemos, es inaceptable".