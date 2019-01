UDI y rechazo a extradición de ex frentista: “Una falta de respeto para nuestro país”

La presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, lamentó la decisión de la justicia francesa, de no extraditar al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del fundador y senador de dicha colectividad, Jaime Guzmán.

La parlamentaria calificó la medida como “una falta de respeto tremendo para nuestro país”, a raíz de los argumentos de la defensa del ex frentista, que planteó que en Chile no están dadas las condiciones para que se cumpla en forma adecuada su condena.

“Acá se acaba de negar la extradición de Palma Salamanca, una persona que asesinó, que es el autor material del asesinato de Jaime Guzmán, que fue condenado por los tribunales chilenos y que se escapó de una cárcel de alta seguridad y que hoy se pasea, cual turista, por París” dijo Van Rysselberghe según consigna La Tercera.

“Los tribunales franceses deciden no extraditarlo, porque consideran que acá en nuestro país no se dan las garantías para que se puedan cumplir adecuadamente su condena. Lo lamentamos y consideramos que esto no solo es una situación dolorosa para la UDI” dijo la timonel gremalista.

El senador y ex presidente de ese partido, Juan Antonio Coloma, dijo además que “es un golpe para la justicia de Chile, porque aquí lo que están diciendo es que no hay estado de derecho”.

“Cuando hay países como Francia que no están dispuestos a ayudar, a colaborar para enfrentar el terrorismo, bueno, uno se explica por qué tienen terrorismo internamente” añadió el parlamentario.