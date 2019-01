Palma Salamanca: "Me han devuelto la tranquilidad perdida hace décadas"

14:11 Por medio de una declaración el ex frentista se refirió a la decisión de la justicia francesa de no extraditarlo a Chile.

A través de una declaración el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, se refirió a la decisión de la justicia francesa de negar su extradición solicitada por Chile, donde se encuentra condenado por la muerte del fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

"Soy un hombre libre desde 1996 desde que escapé desde las cárceles del Estado volando junto a tres hombres más. Desde ese día he sido un hombre libre. Hoy sigo libre pero las condiciones actuales me han devuelto la tranquilidad perdida hace décadas por haber sido miembro de la resistencia en contra de la mentira, la barbarie y la traición" dijo Palma Salamanca.

El ex frentista añadió que "Chile sufrió eso y muchos de mis hermanos no pudieron llegar al final del camino. Hoy vuelvo al origen de una vida, pero con la carga indescifrable de una vereda llena de experiencias. Ha vuelto la tranquilidad perdida".

"Es el final de un largo camino, el final de una forma de relacionarse con la realidad. Ha vuelto la tranquilidad perdida, no el tiempo perdido, porque el tiempo no se pierde, se vive como sea. Gracias absolutamente todos los que hicimos parte de esta fiesta, a todos aquellos que estuvieron en cada rincón para que la celebración sea un patrimonio colectivo, que esta fiesta sea la reivindicación de los que no alcanzaron a llegar al final de esta ruta. Por todas las ignominias e injusticias de una historia compartida y construida por todos" dijo.