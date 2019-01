Nueva presidenta de RD por acuerdo en la oposición: "Hemos dicho que en estas condiciones no se sostiene"

09:50 Catalina Pérez aseguró que "la pelota no está en nuestra cancha".

“Estuvo difícil, un desafío es ampliar la participación, pero aumentamos en el doble en comparación con la antigua elección. Nos hubiera gustado que más se animaran a participar”, dijo a Cooperativa Catalina Pérez, la nueva presidenta de Revolución Democrática (RD).

“Lo que necesitamos es consolidar a RD como un partido con convicciones, que se plantee en el escenario nacional, que desafíe a la política tradicional, que invite a soñar un Chile distinto”, agregó.

Además, insistió que “hubo una discusión por la política de alianzas, pero tenemos claro que el ejercicio político se trata de establecer puentes y diálogos con otras partes de la oposición. Hemos dicho que este acuerdo en estas condiciones no se sostiene. No hay acuerdo de oposición. La pelota no está en nuestra cancha”, remarcó.