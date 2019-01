Fuad Chahín al Frente Amplio: "Los llamo a actuar con humildad"

10:45 "Ellos no quieren ser aliados nuestros, ellos se han definido como competidores nuestros", insistió.

En marco de que el Frente Amplio haya puesto en duda su permanencia en el pacto de gobernabilidad acordado para votar por Gabriel Silber para presidir la Cámara de Diputados, siguen las dudas sobre si se respetara o no el acuerdo firmado hace un año.

En una conversación con Radio Duna el presidente DC, Fuad Chahín, tuvo palabras para referirse sobre las acusaciones del FA por votar a favor de proyectos del gobierno y los llamó a recapacitar. "Vamos a cumplir nuestro acuerdo, hemos sido oposición, pero una oposición propositiva. Nosotros no vamos a negociar con la derecha, esperamos que Gabriel Silver resulte elegido con los votos de la oposición, esperamos que en el verano el FA recapacite", dijo.

El presidente DC además le pidió más humildad al FA para votar y además solicitó respeto por los partidos más antiguos. "Lo que ganó el fin de semana fue la abstención. Los llamo a actuar con humildad y actuar con un poco de respeto frente a partidos que tiene un poco más de historia".

"Nosotros somos un partido de diálogo. Pero al FA le hemos respondido que cumplan el compromiso que firmaron hace un año" agregó el presidente DC.

Además, comentó la importancia de la unidad y la postura que ha tomado el FA frente al partido de la Democracia Cristiana "He visto que ha habido una ilusión de gran unidad, donde no se discute lo que se pretende en esa gran unidad. Ellos no quieren ser aliados nuestros, ellos se han definido como competidores nuestros".

Fuad Chahín aclaró que "el propio FA ha reconocido que ha votado proyectos a favor del gobierno en un 70% ¿Por qué cuando ellos votan a favor está bien y cuando lo hace la DC está mal? (...) Quién le dio al FA la facultad de decir lo que es bueno o malo, qué es ser oposición o no, esa es una agresión que para nosotros es inaceptable".