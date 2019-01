Diputados RD calificaron participación en elecciones internas como "un fracaso"

12:47 Miguel Crispi, insistió en que "mucha gente se entusiasmó con Beatriz Sánchez. Pero no necesariamente con el partido".

De un padrón de 42 mil personas, solo 3502 votaron este domingo en los comicios para elegir al nuevo presidente de Revolución democrática. Fue Catalina Pérez, quien salió electa por 1782 votos correspondiente al 50,9%.

Según los mismos personeros del partido, esta no era la participación que esperaban. Así lo señaló el diputado RD Pablo Vidal a Radio Universo. "La participación sin duda que es un fracaso, es un fracaso de nuestro partido no movilizar a ni siquiera el 10 por ciento", dijo.

E incluso, aseguró que, "no me gusta sacarle el poto a la jeringa, perdón la expresión tan común y corriente, pero es típico de los políticos tratar de justificarse pero es un fracaso de nuestro partido no lograr movilizar ni siquiera el 10 por ciento de nuestro padrón”, sostuvo. Con ello, insistió en que “siempre dije que mi expectativa es que ojalá llegáramos a 5 mil personas votando, tampoco era tanto más pero era más significativo", agregó.

Para Miguel Crispi el escenario es similar, pues reconoció que “salimos para atrás”. Y es que, reiteró que la baja participación “nos baja la moral” y “deja demasiado que desear”.

Y es que, Crispi reiteró que “a diferencia de otras elecciones fue bien intensa... hay que sincerar el padrón que tenemos.(…) Mucha gente se entusiasmó con Beatriz Sánchez. Pero no necesariamente con el partido. Por eso hay que sincerar el padrón. El voto duro es más bajo. Pero en una elección nos puede ir igual de bien”, dijo a Radio Oasis.