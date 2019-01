Cecilia Pérez respondió a Heraldo Muñoz por caricatura: "Hay liderazgos democráticos que preferimos el diálogo"

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la caricatura suya que subió a su cuenta en redes sociales, el ex canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

La imagen, fue criticada por personeros del oficialismo, especialmente mujeres, quienes cuestionaron al ex ministro de RR.EE.

La afectada por la publicación, dijo que "hay liderazgos democráticos que preferimos el diálogo, que preferimos el debate de las ideas, francamente dando la cara al país. Otros seguramente por ambiciones electorales renuncian al diálogo y prefieren las caricaturas".

La portavoz de La Moneda dijo que "no me gustan las caricaturas, las malas caricaturas, no me gusta la burla, no me gusta cuando se busca denigrar a nadie, por lo tanto, el llamado es a respetarnos entre todos".