Heraldo Muñoz y caricatura: "Aquí lo que ha habido es una constante hostilidad hacia la ex Presidenta"

El ex canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se refirió en radio Cooperativa a la polémica por la caricatura que compartió en redes sociales, en la que aparecía la portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, culpando a la ex presidenta Michelle Bachelet por la ola de calor en Santiago.

"Es una polémica absolutamente artificial, donde además hay un doble discurso, porque creo que mucha gente conoce mi estilo de respeto, incluso con aquellos que nos agredían como es el caso de Evo Morales, donde nunca le conteste en los mismos términos injuriosos en que se refería al pueblo de Chile y menos lo haría en una discusión de ideas asi que creo que la gente conoce mi estilo" dijo Muñoz.

El presidente del PPD apuntó al texto de la caricatura y explicó que "pero aquí lo que ha habido es una constante hostilidad hacia la ex presidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de DD.HH., por parte del gobierno. El gobierno tiene que dar una explicación del por qué reiteradamente se le culpa de las mas diversas situaciones y se le llama a pronunciamientos improcedentes. Sobre la política nacional a cada rato, cuando ella no puede pronunciarse sobre estas materias. Ese era el punto de esa caricatura, que por lo demás lo importante era el texto".

Consultado sobre la actitud gubernamental que acusó, Muñoz dijo que "probablemente porque ven a la Presidenta como un actor significativo de la política nacional, pese a que está en un cargo donde su participación en la política no sólo no es permitida, si no remota por la propia distancia fisica. Supongo que son temores por parte del gobierno, pero el gobierno tiene que dar una explicacion de por qué el Presidente de la Republica, distintos ministros, pretenden sacar al pizarrón a la ex Presidenta".