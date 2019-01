Frei Montalva: fallo dice que "omisión" de subsecretario Castillo es insuficiente para atribuir responsabilidad penal

Esta tarde el Juez, Alejandro Madrid, determinó que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado y condenó a seis personas.

En la sentencia, el magistrado dictaminó sobre el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, si bien cometió una omisión, las pruebas son insuficientes para atribuirle una responsabilidad penal.

El documento precisa que "con relación a la declaraciones prestadas por el doctor Luis Castillo Fuenzalida, quién señala que en circunstancias que se desempeñaba como director de la Red de Salud UC, al ser informado por el doctor Sergio González, anátomo patólogo de esa Universidad, acerca de la existencia de diapositivas microscópicas con muestras de diversos órganos del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, como corazón, hígado, esófago, páncreas, pulmón, riñón, como asimismo, 15 inclusiones en material EPON con muestras de riñón, pulmón e hígado, lo que se mantendrían guardados, según señala el doctor González en dependencias del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la referida universidad”.

Por otro lado, también en sus declaraciones explicó "que dicha información recibida era confidencial y sólo podía ser entregada a familiares si lo solicitaban formalmente o judicialmente" lo que fue confirmado en el curso de la investigación.

Sobre el caso del subsecretario, cuya actuación en el proceso ha sido cuestionada por la DC, debido a que no se informó a la familia en forma inmediata de la existencia de las muestras, la sentencia plantea que "dicha omisión no resulta suficiente para atribuir al facultativo antes nombrado alguna responsabilidad penal en el hecho investigado, ya que su conducta no se comprende dentro de ninguno de los presupuesto que señala el artículo 17 del Código Penal como constitutivo de encubrimiento”.