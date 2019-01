Lagos y sentencia del caso Frei Montalva: "Hay cómplices pasivos y no me cabe duda que hay muchos temas pendientes todavía"

18:13 El ex presidente se refirió al magnicidio y responsabilizó a la dictadura. "Eso no lo hace la CNI por su cuenta" señaló.

El ex presidente Ricardo Lagos, se refirió en conversación con radio Cooperativa a la sentencia por el caso Frei Montalva, en la que el juez Alejandro Madrid proceso a seis personas por el homicidio del ex Mandatario.

Lagos dijo que "lo que hoy ha ocurrido es un hecho insólito en la historia de Chile. Alguien que ocupó la primera magistratura, como es Augusto Pinochet, es en definitiva el que ordena este magnicidio. Eso no lo hace la CNI por su cuenta".

El ex Mandatario también apuntó a otras responsabilidades en el crimen de Frei Montalva y planteó que "uno entiende que en esa época no eran solo militares, en 1982 había muchos civiles en puestos de Gobierno".

"Hay cómplices pasivos y no me cabe duda que hay muchos temas pendientes todavía… Quedan demasiados puntos en la oscuridad todavía" dijo Lagos.

El ex presidente Lagos consultado sobre la "diversidad" con la que calificó el gobierno, el hecho de que al interior de la coalición oficialista haya personeros que defiendan el pinochetismo, dijo que "me parece que hay ciertos temas que están más allá de un debate democrático, y por ello, en muchos lugares del mundo hay ciertos temas que plantearlos de esa forma no se permite ni ética ni moralmente. Reivindicar lo que pasó en esa época me parece un despropósito muy grande".