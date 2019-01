Eduardo Frei Ruiz Tagle y crimen de ex Presidente: "Conocer las responsabilidades políticas será nuestra próxima tarea"

18:39 El ex presidente se refirió a nombre de la familia, a la sentencia del juez Alejandro Madrid, quien condeno a seis personas por el homicidio de su padre, el también ex Mandatario, Eduardo Frei Montalva.

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle se refirió, a nombre de la familia Frei, al asesinato de su padre, el también ex Mandatario Eduardo Frei Montalva, luego de que el juez Alejandro Madrid dictó la sentencia de primera instancia y condenó a seis personas por el homicidio del ex gobernante.

"Se ha dado un paso decisivo en establecer la verdad del asesinato del presidente Frei, que tenemos la confianza será ratificada en las siguientes instancias del proceso" dijo Frei Ruiz Tagle.

El ex Presidente dijo también que "no obstante, junto con la satisfacción de haber alcanzado un avance sustantivo, nos embarga tristeza al quedar plasmada las sospechas que siempre tuvimos. Leer el fallo es un golpe duro".

"Pero la batalla establecer la verdad completa no se detiene aquí. Conocer la responsabilidades políticas será nuestra proxima tarea, especialmente las proximas generaciones, en particular la participacion que tuvieron en este crime altas autoridades de la época". dijo el ex presidente Frei Ruiz Tagle.

"Lo que se hizo no fue solamente la tarea de unos cuantos agentes o de médicos. Hay toda una preparación que algunos han calificado de maquiavélica" dijo Frei.

Posteriormente con visible emoción, el ex presidente Frei Ruiz Tagle llamó a los actores políticos a mantener el nivel del debate y la convivencia y recordó momentos familiares.