Eduardo Frei y situación de Luis Castillo: "Las autoridades que lo han nombrado tendrán que tomar su decisión"

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, se refirió en conversación con radio Cooperativa, al fallo por la muerte de su padre, el también ex mandatario, Eduardo Frei Montalva y, a la situación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, a quien la sentencia reconoció una omisión, pero dijo, no era suficiente para atribuirle responsabilidad penal.

Anoche, en el acto convocado en la Plaza de la Constitución, la ex senadora DC y hermana de Frei, Carmen Frei Ruiz Tagle, apuntó al subsecretario y dijo que, pese a que el fallo judicial lo eximía de responsabilidades, había una situación ética de por medio.

Al respecto, el ex Presidente dijo que "ahora, si es un tema ético, es un tema que según lo que se lee en el fallo, no hay un cargo penal. Bueno, las personas tienen que asumir sus responsabilidades y las autoridades que lo han nombrado tendrán que tomar su decisión".

Eduardo Frei Ruiz Tagle también justificó su permanencia como embajador ante el Asia Pacífico, frente a los cuestionamientos que la DC realiza al subsecretario Castillo.

"Yo tengo un cargo que me nombró la Presidenta (Michelle) Bachelet y me confirmó el Presidente Piñera y no tiene nada que ver con eso. Yo tengo un cargo de Estado, yo he trabajado por Chile durante todos estos años con grandes avances" dijo el ex Mandatario.