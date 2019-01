DC apelará al fallo por crimen del ex presidente Eduardo Frei Montalva

La familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva tendría la intención de apelar a la sentencia por el asesinato del ex Mandatario, luego de que se resolvió establecer el crimen como homicidio simple y no calificado.

Ello implica que las penas para los seis condenados, uno como autor, dos como coautores, un cómplice y dos encubridores, van entre los 3 y los 10 años.

De acuerdo con Emol , con el pasar de las horas, los integrantes de la familia Frei, aunque valorando el reconocimiento del delito, dieron señales de descontento a raíz de la baja calificación delito.

El abogado de la familia, Nelson Caucoto, en tanto, planteó en conversación con radio Agricultura, que la situación se resolverá el lunes "cuando ingresemos un recurso y tengamos la determinación ya concreta".

La Democracia Cristiana, en tanto, presentará este viernes una apelación al fallo, según informó La Tercera , escrito que será entregado en el tribunal por el abogado de la colectividad, Luciano Foullioux.

En conversación con La Tercera TV, el presidente de la Falange, Fuad Chain, dijo que "para nosotros los hechos establecidos en el propio fallo dan cuenta que estamos frente a un homicidio calificado. La calificación jurídica nos parece inapropiada".