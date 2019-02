Abogado de Carmen Frei descarta querella en contra de subsecretario Luis Castillo

11:38 El abogado Nelson Caucoto dijo que si el juez Alejandro Madrid “determinó que hay una conducta que sólo podría ser reprochada ética o moralmente y no penalmente, lo vamos a acompañar en ése juicio de valor que él refiere (…) no hay nada en contra de él”.

El abogado de Carmen Frei, Nelson Caucoto, se refirió esta mañana a la situación del subsecretario del Ministerio de Salud, Luis Castillo, luego de que el fallo del ministro Alejandro Madrid no le imputará ninguna responsabilidad penal, pero sí apuntará a que su conducta puede ser reprochable moralmente por no haber informado oportunamente a la familia Frei de la existencia de la autopsia.

En conversación con Radio Universo, Caucoto explicó que tras la sentencia “quedan abiertas todas las puertas y ventanas para que a partir de información que puedan entregar agentes, enfermeras, funcionarios, empleados, civiles, que tengan alguna información sobre la participación de otras personas, le puedan entregar a la familia de Frei y se puedan abrir nuevos episodios”.

Sobre la situación de Castillo, Caucoto dijo que si bien van a apelar e insistir en que sí hubo envenenamiento y conspiración para matar a Frei, que fue un homicidio calificado; en lo relacionado a Castillo van a respetar la opinión del juez. “Si él determinó que hay una conducta que sólo podría ser reprochada ética o moralmente y no penalmente, lo vamos a acompañar en ése juicio de valor que él refiere”, señaló.

Dijo que descarta una querella en contra del subsecretario: “hasta este minuto no hay nada, absolutamente nada en contra de él, aparte de ese considerando (del fallo que se refiere a Castillo), pero si alguien hiciera llegar más información, por supuesto que habría que revisar esa situación”.

Consultado de si en el plano ético corresponde que Castillo renuncie, el abogado Caucoto respondió “no tengo opinión, la historia va a juzgar (…) La historia juzgará si lo está haciendo bien el gobierno al mantener a este médico, si lo hizo bien o mal, pero no son los tribunales, ni los querellantes, los llamados a enjuiciar al señor Castillo”

Reiterando que respeta y valora el trabajo del ministro Madrid, Caucoto explicó que apelarán de la sentencia para insistir en que sí hubo envenenamiento y conspiración para pedir a la Corte de Apelaciones que el crimen sea considerado como homicidio calificado.

Insistió en que todo lo que relata el fallo apunta a la premeditación: “En ese aspecto discrepamos del ministro, creemos que la interpretación que él hace no abarca todos los elementos que debió haber considerado para tener en cuenta que hay un homicidio calificado en lugar de uno simple porque si tenemos en cuenta que existe esta conspiración y esta conspiración se arrastra del año ’80 o antes probablemente, porque Frei ya había sido víctima de un atentado mediante una bomba que fracasó”.

Consultado sobre cómo se entienda que sea el propio juez Madrid el que relata en detalle cómo el ex Mandatario estaba siendo seguido por agentes del Estado pero no concluye que existiera conspiración, respondió que “son aspectos en los cuales se puede tener controversia. No es tan extraño de que el juez teniendo todo aquello en su consideración llegue a un resultado distinto, en ése aspecto es absolutamente soberano. Y demuestra su imparcialidad e independencia para hacer un juzgamiento de los hechos que él mismo se ha procurado pero le da una interpretación distinta a la de las partes. Y eso ocurre siempre en los tribunales. Pero las discrepancias son más bien accesorias en relación al fondo del tema que es que él condenó por homicidio”.

Caucoto defendió el informe de las peritos Carmen Cerda y Laura Börgel en relación a la presencia sustancias como talio y gas mostaza. Aseguró que para ellos sus conclusiones “siguen en pie”, pese a que la tesis del ministro es que Frei murió por un mal manejo médico doloso. “No son cosas independientes ni autónomas, ambas pueden confluir en la misma conducta delictiva. Si yo sé que alguien tiene debilitado a este Presidente y hago ciertas maniobras médicas que apuntan a fortalecer esa tesis de evitar las defensas del organismo de Frei. No son cosas distintas. Este plano de la conspiración implica la inoculación de esta sustancia toxica”.

Recordó las declaraciones de médicos de la misma clínica en relación a que fue “una infección rara, que médicamente no es explicable”.

Insistió en que, a su juicio, el fallo no descredita “absolutamente” la tesis del envenenamiento, que eso es “una lectura errónea de la sentencia”.